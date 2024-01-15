【全程字幕】傳盧秀燕延攬任台中副市長 蔡壁如回應了 @ChinaTimes

【全程字幕】邀蔡壁如接台中副市長？ 盧秀燕提「考量重點」：已在處理中 @ChinaTimes

2024選舉落幕，因台中市現任副市長王育敏當選國民黨不分區立委，政壇有人建議可延攬民眾黨競選立委失利的蔡壁如，但中市府15日傍晚突然發出新人事令，宣布由現任市府副祕書長賴淑惠、新聞局長鄭照新升任副市長，蔡壁如確定不會進入盧市府小內閣，台中市懸缺1年的副市長職缺也補滿。

台中市府指出，因王育敏2月1日將赴任國民黨不分區立委，再加上原本1席副市長職務已懸缺多時，台中市2席副市長將由賴淑惠、鄭照新接任，另現任勞工局長張大春接掌副祕書長職務，勞工局長職務則延攬勞動部桃竹苗分署長林淑媛擔任、新任新聞局長由新聞局專門委員欒治誼升任。

在2024選舉落幕後，因蔡壁如在中一立委選戰中小輸，且選舉期間與市長盧秀燕合作打出「藍白合」奏效，蔡選舉期間也大力感謝盧的幫助，近日政壇藍營建議可延攬蔡擔任副市長職務，蔡、盧雙方對此都未明確回應，但市府傍晚突然發布新人事，已將蔡屏除在外。

市府對新人事布局表示，在團隊任期滿1年之際，基於「以市政為主」、「老幹新枝」的原則考量做調整，此布局兼顧重用文官、拔擢青年、提升女性政務官比例等原則，盼讓市政一棒接一棒，穩步向前。

賴淑惠曾擔任縣市合併前的台中市政府勞工局長、台南市府副祕書長、台中市府副祕書長等職務，對市政業務熟悉；42歲的鄭照新曾任高雄市府新聞局長、台中市新聞局長等職，擅長市政行銷，更是台中市升格後及本屆六都中最年輕的副市長。

台中政壇人士分析，副市長、副祕書長等人事布局攸關台中整體發展，甚至關係到2026台中市長選舉，依照盧秀燕個性，定是經過長久布局，近日因大選結束、外傳蔡壁如可能擔任副市長，盧果斷公布副手團隊，目的就是要終止謠言、影響她與蔡壁如的關係。