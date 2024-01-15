日本能登半島日前發生規模7.6強震，滅火器號召音樂人賑災獻上暖心支援。（火氣音樂提供）

日本能登半島於今年元旦發生規模7.6強震，截至目前造成大量人員傷亡，被日本政府指定為「極度重度災害」。十分關心能登半島地震災情的樂團「滅火器」，號召音樂圈好友近30位音樂人共同發起「暖暖不嫌晚－ 2024／1／16 為能登半島而唱」不插電音樂會，將於明（16日）在高雄流行音樂中心海邊的卡夫卡暖心開唱，包括滅火器、1976、薛詒丹、孩子王、邱淑蟬、夕陽武士、EmptyORio、草地人、緩緩等音樂人將帶來超過20組演出，盼為日本賑災獻上最暖心的支援。

「暖暖不嫌晚」活動發起人，同時也是主辦單位火氣音樂負責人的滅火器主唱楊大正表示：「年初的時候，日本接連發生多起事故，我心裡一直想做些什麼來支持日本。在此同時，同事居然像有讀心術一樣打來討論想辦這場活動的事情，真的讓我非常感動。」決定舉行到活動公告前僅剩不到一週的籌辦期間，但最終徵集到近30位音樂人從台灣各地一同到高雄響應支援此活動，也讓大正表示「真的很感謝大家二話不說相挺，這就是台日友好的最佳展現」。

滅火器樂團曾於2013年赴日石垣島製作《Reborn》專輯，並於同年赴日本東北大地震受災影響區域拍攝〈繼續向前行〉MV期間結識許多當地居民，近距離支援感受東北大地震復重建活動。對於地震重建的艱辛路途深有共感的他們，看見這次能登半島地震的災情後也深受震撼，期望能透過「暖暖不嫌晚」活動，遠方獻上他們的心意與支援。大正說：「這陣子選舉使人煩躁，網路上也充滿惡意，人與人之間變得很不友善。希望選後大家可以帶著善良的心來到這場音樂會，我們一起用善意取暖、來幫忙日本的災後重建。」

「暖暖不嫌晚」活動將於16日晚間在高雄流行音樂中心海邊的卡夫卡舉行，活動以觀眾隨喜入場的形式呈現，火氣音樂也將同時於現場舉行義賣活動，販售所得將全數用於支持日本賑災，活動當日收取款項將以「台日好朋友」名義全數捐贈至「衛生福利部賑災專戶」，相關消息請上主辦單位火氣音樂官方粉絲專頁查詢。