桃園市長張善政15日前往桃園區，出席「小小消防宣導員」消防體驗活動。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政15日看小學生學習著火滾動自救技巧，並發小禮物犒賞學生。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政15日看小學生學習著火滾動自救技巧，並發小禮物犒賞學生。(蔡依珍攝)

學生體驗地震屋。(蔡依珍攝)

學生體驗CPR。(蔡依珍攝)

學生體驗CPR。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政體驗哈姆立克法。(蔡依珍攝)

日本石川地震釀逾200人罹難，台灣也位處板塊交界處，桃園市長張善政上任後，力推防災入校園，一改過去「無差別」宣導，對準全市196所國小4年級以上學生，以體驗營教導逃生技能，希望讓學生不僅學會保護自己，還能引導家人正確避難，降低災害可能帶來的損害。

桃園小小消防3年跑完196校 張善政體驗這關一度卡關

張善政15日赴桃園第一大校中山國小，親身參與防災體驗活動，包括「風火專家：風火無情」、「地震專家：震天動地」、「救護專：妙手回春」、「應變專家：即刻求生」等4個活動，學習哈姆立克法、CPR、電擊、濃煙低姿勢爬行、著火滾動自救和地震趴掩穩等技巧，其中嘗試異物梗塞救援時，幾度失敗，最後奮力一壓才成功，讓他驚歎：「真的要很大力！」

張善政說，受日本辦理防災訓練的經驗啟發，希望桃園也能透過在校防災體驗活動，讓學生不僅學會如何保護自己，還能引導家人進行正確的避難，降低災害可能帶來的損害，因此桃園自112學年度起，在桃園市所有小學推行地震、火災的防災訓練，並分3年逐步推行，希望參與體驗的孩子們能夠牢記災害逃生技能，不管將來在家裡、戶外或公共場所發生災害時，都能正確地應對，並將所學帶回家中，讓家人知道如何躲避災難。

消防局預防科指出，過去宣導並未針對特定年齡，低年級多懵懵懂懂，112學年度起由消防人員主動走入校園，向具備自主應變能力的學童傳達消防知識及實際操作體驗消防器具，提升學童消防知識、技能與行動能力，1月底前將完成30所小學，預計今年4成、明年8成、2026年6月完成全市196所小學。

消防局長龔永信表示，桃園火災發生件數為六都最低，在去年施政滿意度調查中，桃園「公共安全與消防」指標也是六都第一，但建立防災觀念是長遠大計，除舉辦小小消防宣導營體驗，未來將持續推動暑期消防營，提升校園合格檢修申報等策略，讓桃園市校園及居住環境更加安全、宜居。