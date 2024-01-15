由於國際廢鋼原料價格平穩，加上鋼筋買盤持續進場補貨，鋼筋價格獲得支撐，受此影響，電爐大廠豐興鋼鐵15日開出的本周盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。此外台鋼集團旗下易昇和慶欣欣鋼鐵本周的鋼筋價格也持平。

對於本周盤價持平，豐興業務部發言人莊文哲表示，主要是日本、美國廢鋼原料行情持穩，加上國內鋼筋市場買盤持續進場補貨，且上週鋼筋出貨維持強勁，使得價格獲得有力支撐，因此本周盤價維持平盤。至於鋼筋後市行情走勢，仍需要觀察國際廢鋼市場行情動向而定。

豐興繼上週開平盤後，15日開出的內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品都維持平盤，開盤後，廢鋼每公噸收購牌價維持11,200元，鋼筋每公噸牌價19,700元，型鋼每公噸牌價維持26,300元。

對於國際鋼鐵原料方面，豐興表示，近一週來，除了美國散裝廢鋼原料仍沒報價外，日本廢鋼原料報價每公噸維持380美元，且美國貨櫃廢鋼原料價格也持平，每公噸為375美元，惟澳洲鐵礦砂原料價格漲多回檔，每公噸下跌9.35美元，由每公噸140.1美元跌到130.75美元。

除豐興外，台鋼集團旗下易昇和慶欣欣鋼鐵本週鋼筋價格也持平，每公噸廠交價在18,900～19,100元左右。

此外，東和鋼鐵宣布，H型鋼產品價格亦維持平盤，包括尺寸加價、附價加價辦法都不變。