台鋼「Wing Stars」啦啦隊正式亮相，由「最強外掛」安芝儇領銜13位創隊成員，15日記者會還有彩蛋，「清純精靈」朴旻曙（MINGO）驚喜現身，宣告加盟Wing Stars，讓Wing Stars 外援再加一 。

Wing Stars從開放報名後，從419人挑出30人進入最後決選，經過3週密集培訓後，誕生第一代13位台灣隊員，昨天成員們才結束韓國海外培訓，馬不停蹄回到台灣參加記者會。

Wing Stars由螢螢帶擔任隊長，加上圈圈、恬魚、昆昆、李樂、JC、黃澄澄、妡0、艾琳、一粒、瑈瑈、林浠、筱雯等人成為創隊隊員，加上安芝儇、朴旻曙共15人。

而記者會上也公布Wing Stars成員背號，安芝儇選擇2號，她說：「選擇背號2號是因為想向台鋼雄鷹棒球隊洪一中總教練看齊，更希望台灣成為她的第二個家鄉。」安芝儇更大秀中文練習成果，要大家從從今天起叫她「勝利女神」。

選擇90號為背號的朴旻曙驚喜現身，她以中文說：「聽說台灣球迷都覺得韓國啦啦隊員很會跳舞，我會證明我就是韓國啦啦隊的天花板，請多多指教。」