空拍機突然遭老鷹空襲後，所幸慢慢自行回正，也拍到肇事老鷹從鏡頭前盤旋飛離。（吳姓民眾提供／楊靜茹南投傳真）

吳姓民眾日前攀登南投縣仁愛鄉能高越嶺道西段用空拍機記錄天池山莊周邊美景，突然遭老鷹空襲險墜機，所幸空拍機在一陣猛烈搖晃後逐漸恢復穩定飛回；天池山莊強調老鷹襲擊空拍機非首例，提醒鳥類繁殖期領域性強，籲山友飛空拍機時留意四周狀況。

吳姓民眾日前在臉書社團「天池山莊大小事」分享一段空拍影片發文「空拍驚魂記」，指自己日前攀登能高越嶺道西段，趁天氣晴朗以空拍機記錄天池山莊周邊美景，起初一切正常，鏡頭左側突然出現翅膀，接著畫面翻轉猛烈搖晃，原以為要價上萬元空拍機恐墜落，所幸空拍機慢慢自行回正，也拍到1隻老鷹從鏡頭前盤旋飛離。

天池山莊飛空拍機遭空襲 一陣搖晃險墜機牠卻肇逃了

網友看到影片打趣說「警察杯杯，有人肇事逃逸！」，讚歎空拍機性能強大，堪稱「天池山莊空防戰士」，有人分享襲擊空拍機的老鷹可能是熊鷹，另也有民眾擔心老鷹遭空拍機螺旋槳掃到受傷，祈禱「希望老鷹沒事」。

「天池山莊大小事」臉書編輯強調，空拍機在空中老鷹攻擊非首例，提醒山友鳥類繁殖期領域性較強，山友飛空拍機時請留意四周狀況，若有鳥類試圖要驅趕或攻擊請盡快降落，減少對野生動物干擾。