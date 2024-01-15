由於歐美、亞洲鋼價走揚，再加上原料成本上漲，受此影響，中鋼15日開出的2月份內銷盤價，除了電鍍鋅鋼捲與電磁鋼片2項產品維持平盤外，其他熱軋、泛冷軋等7大項鋼品，每公噸都上漲300元，推升中鋼第一季營運轉強。

對於這項盤價，中鋼表示，全球製造業逐步進入補庫存循環，終端消費市場穩步回溫，鋼市續行上升通道態勢明確。該公司考量2月份適逢農曆春節，工作天數減少，且客戶內外銷接單尚處復原初期，為了適度反映煉鋼成本，並兼顧下游客戶接單競爭力，續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，且依照下游產業個別情況，分別予以適度對應調整價格。

中鋼說，美國核心通膨延續放緩趨勢，有助聯準會順勢展開降息周期，全球製造業景氣緩步復甦，供應鏈釋出庫存回補需求，OECD預估今年全球GDP成長率可達2.7%，經濟持續展現韌性。台灣去年11月外銷訂單年增率轉正，結束連續14個月負成長困境，搭配政府財政政策鞏固內需，央行預估今年台灣經濟成長率可達3.12%，優於去年之1.4%。

鋼鐵需求方面，中鋼指出，北美市場受惠基礎建設政策帶動建築需求回溫，復以汽車產銷量回穩，支持汽車用鋼需求向上。中國大陸當局維持寬鬆貨幣政策，並加速保障性住宅、城中村改造及公共基礎設施等「三大工程」建設，支撐建築用鋼需求，中國汽車去年產量突破3,000萬輛，帶動製造業走向復甦，台灣去年新車銷售近48萬輛優於預期，創下自2018年以來的新高，國際知名調查機構J.D. Power預估今年全球汽車產量將成長4%。近期紅海航運危機擾亂全球貿易和供應鏈秩序，促使終端客戶提前備料以因應船期延長，引領補庫存需求釋出。

鋼鐵供給方面，中鋼表示，中國冬季限產與粗鋼抑制政策發酵，帶動產量與庫存雙降，12月下旬中鋼協統計日均粗鋼產量年減7%來到223萬噸，為2018年3月以來新低，鋼材社會庫存則自去年8月中旬高峰1,221萬噸下滑24%至12月底的923萬噸，降幅顯著。worldsteel統計去年11月全球粗鋼產量為1.5億噸，連續九個月呈現降減態勢，顯示全球鋼鐵供給持續收縮，支撐鋼市穩定向上。

原物料方面，中鋼指出，近期鐵礦砂價格攀升至每公噸145美元左右，來到近一年半以來新高，冶金煤續居高位，每公噸約330~340美元，煉鋼成本高騰、帶動鋼價穩健上揚。市場行情方面，各國鋼廠延續上漲趨勢，美國鋼廠Cleveland-Cliffs於1月份發動新一波板材漲勢，每公噸調漲55美元；歐洲鋼廠ArcelorMittal同步上調熱軋每公噸50歐元(約55美元)；韓國鋼廠調漲一月份熱軋出廠價每公噸5萬韓圜(約38美元)，並預告2月份可能追加調漲；越南和發與台塑河靜鋼廠分別提漲熱軋每公噸40美元與30美元；寶武、鞍本鋼廠2月份平板類售價以平高盤為基調。整體而言，國際鋼價穩中有升。