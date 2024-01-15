南科管理局15日呼籲各企業製程設備歲修及營建工地各級承攬廠商趕工時注意安全，圖為營建工地春安檢查。（南科管理局提供／林瑞益高雄傳真）

隨著年關將近，南科園區內各企業製程設備歲修及營建工地各級承攬廠商趕工等作業增加，可能增加職業災害風險。對此，南科管理局配合勞動部於1月15日至2月24日期間，實施南科園區春安勞動檢查計畫及春安宣導會等活動，盼透過檢查、宣導及輔導，杜絕工安意外。

南科管理局說，此計畫檢查重點為南科園區近3年常見勞動檢查缺失、職災案件類型及自主管理等事項，同時也提醒園區各事業單位，高科技廠房及營建工地在歲末年終及春節期間具有趕工的特性，也是最容易發生職災的時間，因此除了對工作場所安全衛生設施要求不能放鬆外，也要加強入場管制、承攬管理、勞工安全教育訓練及標準作業流程。

南科管理局指出，勞動檢查不以處分為目的，園區各事業單位要重視職業安全及確實改善作業場所安全才是重點。因此呼籲園區各事業單位在此歲末年初及春節期間，要求勞工增進產能或追趕工程進度的同時，對於職場安全設施及管理絕對不能疏忽，才能降低職災發生風險。