台塑企業與雲林縣紅十字會合作舉辦春節送暖活動，15日在雲林縣台西鄉開跑，結合紅十字會社工員、護理師、博愛志工隊與企業專人，為1337戶低收入戶送上紅包與台塑生醫清潔禮盒。（台塑企業提供／張朝欣雲林傳真）

台塑企業與雲林縣紅十字會合作舉辦「春節送暖．歲末不打烊」活動15日開跑，結合紅十字會社工員、護理師、博愛志工隊與企業專人，為雲林縣麥寮廠區周邊7鄉1337戶低收入戶送上春節紅包與台塑生醫清潔禮盒，讓低收入戶提前於農曆年前，感受暖暖的年節氛圍與社會溫暖。

「吃得營養」不再是口號！為讓失能長輩、身障者在基本生活需求得以滿足，台塑企業長年與雲林縣紅十字會合作，自2012年起，補助麥寮鄉與台西鄉不符合政府長照補助資格的低收與中低收入戶獨居老人、邊緣戶，並提供貧苦無依、身障有餐食需求者到宅送餐服務，至今服務超過52萬人次。

台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑、台西鄉長李文來、雲林縣紅十字會副總幹事邢雅苹15日化身「一日送餐員」，騎機車與送餐志工到低收入長輩及身障者家中，送上春節紅包與清潔禮盒，暖胃又暖心傳遞關懷，同時感謝平日辛勤送餐的紅十字會志工們，為今年春節送暖活動拉開序幕。

台塑企業麥寮管理部表示，在後疫情時代及經濟衝擊影響下，民生必需品價格飛漲，致使許多弱勢族群生活更加不易，台塑企業秉持實踐ESG決心，在企業社會責任中擴大回饋，自2011年起辦理三節低收入關懷活動不間斷。

今年春節關懷慰問活動，由塑化、台塑、南亞、台化4大公司共同捐贈每戶3000元關懷慰問金及禮盒，結合紅十字會宅急便到家，讓弱勢家庭可以感受到社會溫暖，並藉由關懷過程中，由紅十字會專業人員提供長照服務諮詢及轉介，讓企業增添軟性的照顧服務。