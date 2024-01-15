警方查扣的證物。（新店警分局提供）

72歲楊姓婦人去年初加入LINE投資詐騙群組，詐團以抽中股票及拿回投資獲利為藉口，要求楊婦匯款。楊婦不疑有他，陸續匯款13次，損失達370萬，直到帳戶被榨乾，詐團仍不死心，誘她將房屋、土地設定抵押債權換現金。警方循線逮捕王姓負責人等6人，警詢後依詐欺及洗錢防制法移送偵辦，並持續溯源追查上游不法集團。

警方指出，新店警分局日前接獲被害人楊婦報案指稱，她於去年1月底接觸LINE投資詐騙群組，詐團以抽中股票以及拿回投資獲利等理由，去年2月初至4月底，分別匯款13次至詐團帳戶，共損失370餘萬。

直到楊婦帳戶被提領一空，詐團仍不死心，不斷以話術洗腦，欲使楊婦挹注更多資金，便設計被害人以刷卡換現金，讓她損失67萬元，後還誘導楊婦將房屋、土地設定抵押債權換現金。

警方報請台北地檢署指揮，並組成專案小組，經長期跟監、蒐報，得知位於台南市的駿宸國際有限公司32歲王姓負責人涉有重嫌。去年12月底，檢警趕赴台南破獲以王男為首的詐欺集團，另再逮捕5人到案，查扣手機、自然人憑證、貸款文件及毒品等證物

警方說，王男等人接獲假投資詐欺集團提供已無現金投資之被害人名單後，慫恿被害人以低估不動產作為抵押及刷卡變現詐騙銀行，等到被害人獲取現金後，再以現金繼續投資，並藉此收取高額利息牟利。警詢後依詐欺及洗錢防制法等案移送偵辦，持續溯源追查上游不法集團。