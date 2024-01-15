歐陽龍（左）年過60依然帥氣。（翻攝歐陽妮妮臉書）

歐陽娜娜（左）跟爸爸歐陽龍合影。（翻攝歐陽妮妮臉書）

歐陽妮妮是資深藝人歐陽龍與傅娟的大女兒，日前爆出即將在今年春天與男友張書豪結婚。張書豪今（15）日出席記者會時，表示該消息就是個烏龍，但不排斥結婚，一切順期自然。豈料，在張書豪回應後不久，歐陽妮妮竟在個人社群平台PO出一張被熟男親吻臉頰的照片，對方身分也跟曝光。

歐陽妮妮身穿會讓「下半身失蹤」的寬大上衣，身上背著名牌包，在街邊跟一個熟男抱抱，對方還親吻她的臉頰。仔細一看，原來該熟男是爸爸歐陽龍，歐陽妮妮虧說：「爸每次出門都穿得很年輕，那天在路上，他這樣牽我，引起很多路人回頭，不知道他們心裡是在想什麼？」讓她哭笑不得。

歐陽妮妮與妹妹歐陽娜娜、歐陽娣娣跟父母的感情都很好，會嘴對嘴親彼此，感情超緊密。而歐陽妮妮也特別在該篇文章標記歐陽龍，笑說：「然候我第一次標他！他都有哀居（IG），偷偷看我們。」網友見狀也稱讚歐陽龍的狀態很好，一家人的顏值超高。