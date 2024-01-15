高雄左營龍德新路鄰近愛河之心、義享天地及好市多等觀光勝地及大型商場，因應高雄環狀輕軌成圓後大順商圈人口日益增跨越左營區、鼓山區及三民區三個行政區域，將帶來大順百貨商圈的人潮車潮。高雄市長陳其邁15日上午前往視察工程施工進度，他表示，未來龍德新路完工後，將可解決大順商圈周遭交通問題，也可疏導民族路、博愛路的車流
陳其邁指出，龍德新路向東延伸工程將龍德新路延伸至河堤南路，加上河堤南路以東之市地重劃區開發，將串聯民族一路至博愛路，成為商圈重要的東西向道路，並新闢龍德新路南側道路(新德路-博愛路)分流博愛路車潮，日前市地重劃已順利動工，後續將有效紓解大順商圈車流。
高雄市工務局表示，為減少施工中造成的交通衝擊，施工團隊積極趕工，目前東延橋梁整體工程進度已完成87%，預計113年1月下旬開始進行瀝青混凝土鋪設及周邊景觀工程作業，並於施工過程掌握品質進度及工安，將於工期內如期如質完成整體工程，以移轉大順路部分車流量，可望提升該段的交通服務水準。
隨後，陳其邁視察整體工程施工情形，並指示新工處加強維護周遭景觀工程作業，包括公園植栽美觀、友善人行空間，維護人行路權。他也提及，在龍德新路東延工程打通至民族路工程部分，預計3月底如期如質完工，將有效紓解整體車流約28%。
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