高雄左營龍德新路鄰近愛河之心、義享天地及好市多等觀光勝地及大型商場，因應高雄環狀輕軌成圓後大順商圈人口日益增跨越左營區、鼓山區及三民區三個行政區域，將帶來大順百貨商圈的人潮車潮。高雄市長陳其邁15日上午前往視察工程施工進度，他表示，未來龍德新路完工後，將可解決大順商圈周遭交通問題，也可疏導民族路、博愛路的車流

陳其邁前往龍德河堤新橋及龍德路工程視察施工進度並聽取新工處簡報（圖片來源：高雄市新聞局提供）

陳其邁指出，龍德新路向東延伸工程將龍德新路延伸至河堤南路，加上河堤南路以東之市地重劃區開發，將串聯民族一路至博愛路，成為商圈重要的東西向道路，並新闢龍德新路南側道路(新德路-博愛路)分流博愛路車潮，日前市地重劃已順利動工，後續將有效紓解大順商圈車流。

高雄市工務局表示，為減少施工中造成的交通衝擊，施工團隊積極趕工，目前東延橋梁整體工程進度已完成87%，預計113年1月下旬開始進行瀝青混凝土鋪設及周邊景觀工程作業，並於施工過程掌握品質進度及工安，將於工期內如期如質完成整體工程，以移轉大順路部分車流量，可望提升該段的交通服務水準。

龍德新路拓寬後，再啟動龍德新路東延工程，同時新闢新德路至博愛路道路及東延市地重劃區開發計畫接通至民族路，疏解大順一路車流（圖片來源：高雄市工務局提供）

隨後，陳其邁視察整體工程施工情形，並指示新工處加強維護周遭景觀工程作業，包括公園植栽美觀、友善人行空間，維護人行路權。他也提及，在龍德新路東延工程打通至民族路工程部分，預計3月底如期如質完工，將有效紓解整體車流約28%。