台中市大里區環河路一段慢車道限速40公里，日前有民眾為趕回彰化載母就醫，超速被罰1.2萬、記3點並吊扣牌照半年，向台中市議員張芬郁陳情「不得已騎快」。（張芬郁團隊提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區環河路一段慢車道限速40公里，去年移動式測速開罰高達1萬1758件，日前有民眾為趕回彰化載母就醫，超速被罰1.2萬、記3點並吊扣牌照半年，陳情「不得已騎快」；交通局15日說，該路大型車輛出入頻繁，將再與相關單位研議改善方案。民眾若對罰單有疑慮可辦理申訴。

台中市議員張芬郁日前接獲林姓民眾陳情，他在去年11月底騎車趕回彰化載年邁母親看病，12月初收到紅單顯示他行經環河路時車速82公里，超速42公里遭罰1萬2000元、記3點並吊扣牌照6個月，「是不得已才騎快」，不知如何是好；彰化黃姓民眾也反映，他在大里上班，曾收過4張罰單，批市府不研究如何改善交通安全，只把民眾當提款機。

張芬郁15日表示，駕駛人嚴重超速無法認同，但急迫情況，《行政罰法》第13條規定可不予處罰。她指出，該路段去年取締超速高達1萬1758件，仍發生87件交通事故，共致2死、42傷，顯見移動式測速照相非促進交通更安全的手段；該路沿線多家砂石業者，砂石車進出警示須更明顯，夜間照明也可加強，要求警察局和交通局分析事故原因後提擬更有效的方法。

交通局表示，環河路一段設快慢車道分隔島，依《道路交通安全規則》第93條設限速40公里。因該路大型車輛出入頻繁，交通局將再與警察局、建設局、公所及地方代表等單位研議改善方案；民眾對罰單有疑慮可提供申訴單、通知單影本及相關佐證資料向台中市交通事件裁決處辦理申訴，待原舉發機關查復並參酌申訴理由及資料，將以公文回覆。警方表示，環河路筆直、車流量大，易因駕駛人違規爭道及超速發生事故，警方不定時規畫超速取締。