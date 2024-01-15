2024總統大選落幕，由賴蕭配勝選延續綠色執政。國民黨侯康配副手趙少康回顧選戰，強調自己抱著鞠躬盡瘁的心情竭盡心力，知其不可為而為之，盡人事聽天命。趙少康坦言，副手在選舉中的角色很難扮演，又不能什麼都不做，又不能做得太積極，當副手參選比自己選真是難上10倍不只。

趙少康坦言，副手在選舉中的角色很難扮演，又不能什麼都不做，又不能做得太積極，還不能與主帥的意見不同，如果是我自己選，大開大闔、揮灑自如，一定會比當副手能夠發揮的多，選舉一定精彩好看許多，但現在既不能不努力爭取選票，又不能鋒芒太露搶了主帥的鋒頭，當副手參選比自己選真是難上10倍不只。

另外，趙少康提到，雖然侯友宜很客氣說他們要支付競選辦公室的所有開銷，「但我表明我們這邊所有花費由我負擔，不會跟侯辦申請一分一毛經費，我知道他們的經費也很拮据。」

趙少康最後強調，國民黨想要贏得選舉，要再擦亮招牌，就要找回孫中山先生當時創黨的初衷，有理想性、有前瞻性、有革命性，甚至要帶點社會主義的均富色彩，黨員年齡要符合社會結構，提名制度要公開透明民主化，否則選票會越來越少，選贏會越來越難。