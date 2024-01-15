2024總統大選由民進黨賴蕭配當選，延續綠色執政。民眾黨柯盈配得票輸給國民黨侯康配7％，但選前白營曾大力鼓吹內參民調，喊出坐二望一，始終排斥在野整合，選後遭到不少批評，柯競辦總幹事黃珊珊甚至被點名罵「歷史罪人」。黃珊珊面對質疑竟回嗆「還要跟我們做國會的合作嗎？」粉專「政客爽」則挖出黃珊珊選前曾喊「目標只有一個，就是政黨輪替」、「讓那個貪腐的政權繼續執政的人，才是真正的歷史罪人」。

大選13日晚間開票尚未結束，但眼看勝負排名大勢已定，國民黨競選發言人凌濤當晚7時許在臉書發文質疑，民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊的民眾黨「假民調」，成為藍、白破局無法下架民進黨的罪魁禍首。他強調，兩次選舉，黃珊珊帶頭給民眾灌「失真民調」迷湯，已經徹底信用破產，這次又操縱民調，讓藍白合破局，自己卻能擠進不分區第一名，穩坐立委寶座卻害了柯文哲，害了台灣實現政黨輪替的機會。

對此，黃珊珊在競總受訪時表示，「政黨合作，怎麼會在要結盟的盟友之間製造敵人？這件事情過程中很清楚。如果現在還要在立院跟我們合作的話，他的態度應該是這樣嗎？」黃珊珊反嗆，「藍白合為什麼破局，國民黨應該比我們更清楚，人民更清楚，尤其是放任發言人這樣的發言，他背後到底是代表朱主席，還是侯市長呢？如果是的話，那他還要跟我們做國會的合作嗎？」

但政客爽今(15日)在臉書發文附圖，挖出選前新聞打臉黃珊珊，根據《風傳媒》2023年12月1日報導，黃珊珊強調，「目標只有一個，就是政黨輪替！」針對總統大選藍白合破局，柯文哲和被視為黨內主戰派的自己被批評是歷史罪人，黃珊珊表示，柯文哲的苦很多人不知道，但她知道，也聽說自己現在是歷史罪人，但「讓那個貪腐的政權繼續執政的人，才是真正的歷史罪人！」

政客爽在留言區表示「這其實跟很多在甩鍋的戰狼講法有出入，當時強調的是政黨輪替，現在變壯大民眾黨了」網友表示「她是跳船大王！從新黨、親民黨、民眾黨，集寵愛於一身！永遠的贏家」、「她是阻擋藍白合的罪人！」、「一分反綠，二分騙藍，七分壯大勢力」、「這個人顏色變來變去怎麼可能忠誠於百姓？」、「她還會繼續巴著民眾黨操縱柯媽寳的，直到把整個黨搞成下個時力」、「沒有民意基礎的牆頭草」。

還有人說「更噁心的是，她今天又突然說蔡壁如是民眾黨的重要資產（嘔）？誰都知道民眾黨根本是放生蔡壁如，蔡會選到這樣的成績，是靠盧媽媽跟國民黨鼎力相助好嗎？民眾黨有夠厚臉皮，支持蔡壁如來國民黨，國民黨歡迎妳！」