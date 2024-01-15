桃園市平鎮區印尼籍魯姓外配，2022年8月疑因不滿魯姓丈夫長期家暴、毆打，竟趁丈夫熟睡時拿石缽重擊頭部，再持刀刺喉甚至切下生殖器，導致魯男當場死亡，她伴屍4小時才走到警局自首，桃園地院認魯女自首符合減刑要件，判刑8年，並於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。

45歲魯女從印尼嫁來台灣，從事清潔工作，52歲魯姓丈夫卻長期對她家暴，2022年8月18日魯男發現妻子偷開他的轎車外出，一連2天辱罵、狠毆妻子，還恫稱：「不會讓妳活過這個禮拜！」

魯女不堪受辱，同年月20日凌晨1點，趁丈夫酒後熟睡之際，先持近3公斤的石缽重擊丈夫頭部，再持16公分的菜刀及18公分的料理刀朝魯男頸部猛刺4刀，當場切斷氣管、食道和頸動脈，甚至持雙刀將他「命根子」割除，魯男最終因頭頸部鈍器傷、銳器傷，致中樞神經休克、低血容性休克死亡，魯女伴屍到凌晨近6點，才獨自到平鎮派出所自首，全案才曝光。

魯女律師主張，魯女長期受暴，生活在恐懼中，且因丈夫施暴時恫嚇要殺她，屬於正當防衛和義憤殺人。但桃園地院法官認為，魯女選在丈夫熟睡時下手，死者並未有任何主動攻擊行為，與正當防衛和當場激於義憤而殺人的要件都不符，且依魯女入境後的就醫紀錄，並未有身心狀況問題，精神鑑定雖有邊緣智能，但未符合受虐婦女症候群等疾病，也未喪失判斷能力，對犯案過程、動機都能清楚說明，但因魯女符合自首要件，可以減刑。

法官認為，魯女雖受到家暴，可報警排除或求助主管機關安置，卻罔顧夫妻情分，僅因受辱罵和毆打就萌生殺機，重擊丈夫頭部，還持雙刀刺穿喉嚨、割除生殖器，剝奪丈夫寶貴生命，下手猛烈、手段凶殘，加上魯男的胞兄希望從重處罰，桃園地院依家暴殺人罪判刑8年，全案可上訴。