台東縣消防節慶祝大會今登場，會中為31位新進人員舉行師徒制授業儀式。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣政府秉持「消防就是醫療救護的延伸」的理念，逐步達成「全面高救化」、「每部救護車即行動急診室」目標，提高台東縣民平均餘命，今舉行消防節慶祝大會，授階、表揚共41位消防及義消楷模，並迎31位生力軍。

119消防節前夕，台東縣消防局舉行第29屆消防節慶祝大會，包含授階1人、表揚消防、救災義消、救護義消、防災宣導義消楷模與資深義消41人，另為31位新進人員舉行師徒制授業儀式。

台東縣長饒慶鈴表示，新式勤休制度下，為兼顧消防人員健康權，服勤人數相對以往減少，經常需要義消們的協助配合，為了提升義消協勤能量，去年台東辦理全臺首創「消防車先鋒操作員」68小時的訓練，使通過考試的65位義消在火場擔任車輛操作員，增加第一線消防救災戰力。

台東縣近年消防工作表現亮眼，以「行動急診室守護偏鄉」獲第5屆政府服務獎、平均OHCA急救成功率30.61％為非六都第1，去年再成長4.31％達34.92％，且康復存活出院人數達18人、康復出院存活率為7.14％，皆預後良好，有賴消防員在到院前搶救，搭配5G緊急救護資訊系統、開放多種救護技術與藥物搶命。