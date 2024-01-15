民進黨前黨主席施明德今（15）日病逝，享壽83歲。中華人權協會理事長高思博今日代表該協會發專文悼念施明德主席表示，「一個為後代造福永遠的革命家，也會永遠令人懷念的人權鬥士，願您安息！」

高思博指出，2022年，「家父與我在您家裡的餐敘，您知道我擔任中華人權協會的理事長，主動講起當年的故事」。當年被關押在綠島監獄禁止任何人探視，當時由大老杭立武成立的中華人權協會是少數能夠探視他的單位。

人權協會成立四十多年，辦理過許多人權服務案件，施明德主席是協會成立的緣由之一，也是協會第一批服務個案。

高思博回憶，那次餐敘，施明德贈送「軍法大審」著作，並親自提字「橫眉冷對千夫指，肅心笑傲辱強權」，「我拜讀後深受觸動，還寫了封讀後感給您，遂成忘年之交」。

高思博提到，人權協會在去年年初，頒發人權終身成就獎給施主席，雖一生繁獄長達25年餘，仍以「寬恕是結束苦痛最美麗的句點」來勸導大家，為人權奮鬥的卓然成就，這是大家都看得到的。

高思博表示，去年11月，他與朱雲鵬教授一同拜會施明德，請教對於推動聯合政府的看法與建議。施提出很多建言，也仍然心心念念金馬永久和平區，並希望國民黨團支持立法，這片土地。「想不到這也是最後一次跟您見面，最後一次請教您」。