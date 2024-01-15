有著「最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳，縱橫演藝圈40多年，出演不少經典影視作品，身材保持的非常好，67歲的她時常大方秀出火辣身材，是著名的美魔女，且個性親切大方，很受婆婆媽媽的喜愛，陳美鳳時常會透露社群平台和粉絲互動，日前她貼出一張白髮照，新造型獲得大票粉絲稱讚。

陳美鳳日前在社群發文，只見她頂著一頭白金色長髮，穿了白色絨毛外套和粉色長褲，宛如芭比娃娃走進現實世界，陳美鳳笑稱：「感覺可以出任務，但又不知道去那好，過年很適合換個造型和髮色耶！」。

照片一出，許多演藝圈好友紛紛留言，龍千玉誇：「任何髮型都適合美鳳姐任務成功」，梁佑南大讚：「真美！阿姐好像沒妳無法駕馭的髮色」，好友藍心湄還說：「飛越南上空的外星人」，楊繡惠、曾雅蘭、許富凱、成語蕎、黃小柔等等藝人不吝嗇誇讚。網友也說：「水水的啊」、「姊好適合各種顏色的頭髮」、「鳳姐特務太正了」、「哇！白髮美魔女」

陳美鳳日前分享2、30年前的秀場造型，當時沒有造型師，梳化妝都是她自己一個人來，陳美鳳被問為什麼喜歡曬太陽，回答「因為我本身不是很白，所以乾脆就把它曬黑」，後來到國外出外景就很容易曬黑了。許多網友大讚陳美鳳年輕就美，說話聲音也好聽。