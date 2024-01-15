巴西東部發生嚴重暴雨，其中又以最大城里約熱內盧最為嚴重，雨水把街道變成河流，漫過地下鐵與汽車地下道，交通警察緊急指揮民眾疏散。在山區，暴雨導致樹木倒塌、引發山崩，目前已知11人死於這場暴雨。

半島電視(Aljazeera)報導，里約消防局週日表示，這場風暴對里約北部地區的破壞尤其嚴重。因為該地區更靠近山邊，人們死於山體滑坡、山崩、土石流，還有幾起溺水和觸電事件。截至周日晚上，消防隊員仍在尋找一名因汽車落入河中而失踪的婦女。

在市區，暴雨帶來的淹水，使得巴西大道部分路段癱瘓，在道路地窪處，積水超過一公尺，使得汽車直接掛點。

里約郊區發生多起山崩，主要傷亡也是在山區。(圖/美聯社)

里約市長帕埃斯(Eduardo Paes)宣佈該市進入「緊急狀態」，呼籲市民們為了自身安全，而留在家裡或是安全地方，避免干擾救援工作。

氣象局表示，僅僅 24 小時內，里約市部分地區的降雨量，就相當於1個月的平均總降雨量，災情與積水是必然的。

同時，里約週邊也是雨量不正常，有8個城鎮的山區含水量過迥，隨時有山崩的風險。