台灣2024總統大選於13日落幕，由賴清德與、蕭美琴的「美德」組合贏得大選。不過網上卻瘋傳4號候選人謝新達（已故藝人豬哥亮）梗圖，在網上發出「把謝忻還給謝新達」活動，釣出謝忻本人不滿發聲。

已故藝人豬哥亮，本名叫做謝新達，大批喜歡他的粉絲經常會製作相關圖片紀念，在選戰期間有人製作梗圖，顯示祂在大選當日得票數突破2000萬，遠超過其他3位候選人。甚至有網友發起「把謝忻還給謝新達」活動，引發話題。

有網友製作豬哥亮候選人梗圖。（圖／翻攝自臉書）

謝忻透過社群網站threads表示，只要有網友寫錯字，自己就會一直被標記：「早上起來我以為我當選了，恭賀訊息一大堆」，讓她不滿稱：「是謝。新。達當選！！！不要一直說把謝忻還給謝新達，也不要一直寫錯字！你們是不是起肖了」。

謝忻發聲表示困擾。（圖／翻攝自謝忻threads）

謝忻強調是「謝新達」，請大家把字寫對，不然這樣已經造成自己困擾。而其中有網友因「把謝忻還給謝新達」話題獲得關注，笑虧：「謝謝副總統讓我流量那麼高」，釣出謝忻本人回應：「去S（去死）」，言語中可見她的不滿。謝忻也放話：「你們不要在FB活動上讓我看到『把謝忻還給謝新達』這種蠢活動，我會一個一個檢舉」。