桃園伊絲碧媞國際股份有限公司董事長劉依淳（右二）為此特別慷慨捐贈高頂復康巴士1輛，由嘉義縣長翁章梁（中）代表受贈。（呂妍庭攝）

伊絲碧媞國際股份有限公司董事長劉依淳說她是盡企業的社會責任。（呂妍庭攝）

桃園伊絲碧媞國際股份有限公司捐復康巴士和物資給社會局，公司成員15日熱情參與捐贈儀式。（呂妍庭攝）

嘉義縣部分小型復康巴士老舊需汰換，加上老年人口多，1年服務次數高達1萬7000趟，既有復康巴士常常供不應求，讓民眾排隊預約，桃園伊絲碧媞國際股份有限公司董事長劉依淳為此特別慷慨捐贈高頂復康巴士1輛，及洗髮精、沐浴乳各5000瓶給嘉義縣社會局，15日受贈儀式上，嘉義縣長翁章梁說，復康巴士正是嘉義縣所需要的，這輛全新復康巴士就像及時雨。

今受贈儀式在縣府社會局大門前舉行，翁章梁分享到他擔任社會局長到縣長，多年來看到高齡、障礙民眾的需求，而縣府與中央也竭盡所能在照顧民眾，但除了靠公部門，也需要民間參與、協助。

翁章梁說，嘉縣老年人口比例全台最高，將近4個人中，就有一人超過65歲以上，因此縣府編列許多預算及政策照顧老年人口，其中復康巴士使用率也非常高，在民眾高度使用下，常常排班排不出來，這次受捐贈的高頂巴士將交由中華聖母基金會使用，可協助更多民眾就醫，感謝劉董事長看見嘉義縣的需求，送出及時雨。

劉依淳指出，伊絲碧媞2020年創立，是台灣的本土企業，公司秉持「美麗與愛可以同時並行」的精神，透過捐贈高頂復康巴士及實用民生物資，希望能給予弱勢家庭及低收入戶實用的協助，也讓嘉縣有交通接送需求的身障朋友能搭乘安全方便的交通工具，藉由這次捐贈，盼邀請更多企業發揮愛心做公益，一同協助嘉義這片土地。

社會局表示，嘉縣目前共有13輛小型復康巴士，委託安道基金會、保康基金會、中華聖母基金會與嘉縣紅十字會辦理交通接送服務，為鼓勵身障朋友外出，除了平日服務，例假日也接受預約搭乘，每年平均服務次數高達1萬7000趟。

社會局補充，嘉義縣物資銀行由社會局結合嘉義縣慈善團體聯合協會辦理，以「實物給付取代現金」的理念運作，設立迄今已邁入第12年，受益對象達25萬人次，本次受贈的洗髮精及沐浴乳將會妥善管理，按民眾需求提供物資。