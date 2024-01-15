休兵一個多月後，112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽，第三階段移師台中，15日兵分兩路在台灣體大、僑光科大體育館重燃戰火，上季第二健行科大，靠第二節的26比11攻勢，一路壓著虎尾科大打，最高領先20分，但末節出現亂流，虎科終場前10秒最後一擊，甚至有2次飆三分逆轉機會，惜未把握，驚濤駭中健行88比87保勝，累計6勝2敗，睽違6年再逢虎科還是贏球，對戰2連勝。

反之，繼105學年後本季2度挑戰一級的虎科，5名外援生此役都登錄，但似還沒找回上月8日在義守大學第二階段7連勝笑傲另7隊的感覺與節奏，今天熱機稍慢，打完三節53比70落後，末節雖回神，單節飆34比18，仍功虧一簣，繼105學年純本土首戰一級、預賽63比94輸給健行之後，對戰2連敗，且輸球後中斷開季7連勝隊史紀錄，回歸一級後本季首敗。

有驚無險贏球，健行教練劉孟竹只差沒一身冷汗，這也是他離開職籃、回歸健行專任總教練後，立馬拿首勝，且中斷虎科7連勝，意義不凡，但「劉總」毫無喜色說：「鬆懈太快，且係心態問題，回去看比賽影片，就知道自己犯了哪些錯誤，這沒啥不好，得記取教訓，否則幸運之神不可能一直站在我們這一邊。」

話鋒一轉，劉孟竹說：「今天跳出2枚奇兵，大二的大小配史魯齊、孫琦森，虎科對他倆較不熟，兩人也有不錯發揮，宜按個讚。」

孫琦森先發打34分鐘、三分3中2，拿10分、10助攻與6籃板，得分、籃板都是兩年來最高，10助攻僅次於上季預賽對中興大學的12次，單場第二高，他說：「最後驚險贏球，跟我抓6籃板一樣，都有些幸運，但其實領先20分最後不應該打得如此辛苦。」史魯齊替補21分鐘拿13分、4籃板，劉丞動16分，外援史密斯19分、19籃板「雙十」。