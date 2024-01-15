《未來少女》最美女團「黑曜精靈」將在農曆年前推出寫真冊《Twinkle Black ／ Twi-light》，今（15）日開放預購立即傳出佳績，衝上網路書店即時榜冠軍。成員Emma、紫嫣、雨璇、采婕、依沛、名慧、力安、郭郭和張瑄共拍攝2萬多張照片，最後挑選出最精華的180張，展現女孩們活力健康清新的青春紀實。

《未來少女》播畢後，女孩們並未停下腳步，除密集參與校園巡迴及商演外，也秘密進行寫真冊拍攝。拍攝場景包括籃球場、教室、海邊、咖啡廳、露營場，《原子少年》師兄金雲、江尚儒還入鏡力挺，成為寫真冊的彩蛋，譜出少男、少女的曖昧戀情。

現就讀師大國文系的紫嫣，還參與寫真冊的文字記錄。紫嫣說，在文字創作過程中，她的腦子一直在思考，做記憶統整，15分鐘就完成任務。名慧也發揮美術長才，為每位女孩畫下Q版插畫；另外，力安個人單曲〈LMRN〉也將在寫真冊發行同天上架，歌詞為她與紫嫣共同創作，單曲製作人是Shawn尚融。

金雲（左二）與江尚儒（前排中）成為寫真冊彩蛋。（星光瑞瑞提供）

讓紫嫣印象最深刻的畫面是在海邊玩仙女棒，「長大後，就再也沒玩過仙女棒，記得小時候玩仙女棒，當時仙女棒燒完了，我以為不會熱，好奇用手去摸摸看，結果燙傷，所以這次我很小心，很怕被燒到，但看到照片時，仙女棒的火花真的好浪漫！」。

江尚儒（右）替力安弄掉臉上的污漬。（星光瑞瑞提供）

女孩們對在福隆海邊的拍攝又愛又怕，難得工作可以順便接近大海，可是陽光很曬，還好沒曬黑；海邊風浪很大，大家最後也顧不得頭髮被吹得凌亂，記錄下最真實的影像。

張瑄和Emma認為拍攝露營畫面的時候最有趣，全部人擠一起搶肉吃，完全不在乎形象，拍照時也互做鬼臉，相當歡樂。力安則爆料江尚儒打球真的沒在客氣，一點都沒有要讓的意思。

金雲（左）與紫嫣一起玩仙女棒。（星光瑞瑞提供）

一連2天下來，攝影師捕捉了少女們在白天、午後、黃昏、黑夜，不同時段的優雅與青春，有別於舞台的華麗，透過鏡頭呈現出「黑曜精靈」幕後最真實的青春樣貌。