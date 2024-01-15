去年FDI(外人直接投資)總結出來！經濟部投審司今發布2023僑外投資統計，全年總計2310件，件數減1成，金額112.5億美元，年減幅更逾1成5。此金額相當回到疫情前一年，接近2019年的112億美元，仍追不上2018年。

不過經濟部強調，2023年外資金額仍是近16年來第3高，顯示雖歷經Covid-19疫情衝擊、地緣政治干擾，台灣投資環境對外資仍具吸引力。

對去年外國投資表現，投審司副司長呂貞慧稱許：「年超過百億，是很高的了」。近幾年在招商投資服務中心成立下，一對一服務有所成效，加上綠電風電是主力，製造業又有良善基礎，產業鏈也堅實，造就百億投資成績。

但是總結2023年外資金額112.5億美金，是比2022年133億下跌15.4％，幅度不小。約當回到疫情前的2019年之112億美金，追不上2018年114.4億。經濟部說明，2022年當年因離岸風電大案，整體金額相當好，2023年確實沒有再更好，可是已是近16年，僅次於2022、2018年的第三高。

外資中，新南向國家來台662件，金額25.3億美金，較上年同期增加2成2，投資來源地主要為新加坡、泰國及馬來西亞，新加坡有星展銀行匯入520億台幣併購花旗消金部門大案。至於大陸投資，僅30件，金額2969萬美金，為歷來最低，「聊勝於無」。

對外投資上，共有568件、235.7億美金，年增136％，倒是創歷史新高。主要是台積電以美金80億元增資美國亞歷桑納廠、35億元歐元投資德國歐洲半導體製造公司（ESMC）。另有鴻海精密8億美金餘元增資新加坡FOXCONN子公司、陽明海運增資新加坡陽明等大型投資案。

其中對新南向國家投資55億多美金，金額小增5％。赴中國件數30.3億美金，則為2022年來新低，年減約4成。

投審司指出，觀察長期對外、對中國大陸投資趨勢，自2002年起對陸投資金額持續高於對外投資金額，且於2001年(占整體對外投資比重84％)達高峰，惟此趨勢自2016年開始反轉下降，2023年對陸投資占整體對外投資比重降至11％，且連續第2年低於對新南向國家。

這顯示隨著美中貿易戰、科技戰愈演愈烈，面對地緣政治動盪情勢，台商順應國際供應鏈重組，提升對美國、歐洲、日本及新南向國家投資比重，以分散生產風險。