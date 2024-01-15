國際非營利組織樂施會（Oxfam）在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會開幕日（15日）公布年度不平等報告指出，自2020年新冠疫情爆發以來，全球前5大富豪的財富已暴增逾1倍，從4050億美元（約新台幣12.75兆元）飆升至8690億美元（約新台幣27.36兆元），相當於平均每小時入帳約1400萬美元（約新台幣4.4億元）！

樂施會依據富比世億萬富豪榜點名特斯拉執行長馬斯克、法國酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、甲骨文（Oracle）創辦人艾利森（Larry Ellison）與股神巴菲特，砲轟他們的財富自2020年增加了114%，可是在此同時卻有50億人變得更加窮困。

Breaking: The wealth of the world’s five richest men more than doubled since 2020 while 5 billion people globally have become poorer. ⁰⁰More on our annual inequality report here: https://t.co/RDH70aG3BW pic.twitter.com/NoptiFsM6q — OxfamAmerica (@OxfamAmerica) January 15, 2024

樂施會臨時總幹事Amitabh Behar痛批，在數十億人承受著疫情、通膨與戰爭帶來的經濟衝擊之際，億萬富翁的財富卻在激增，「這種不平等並非偶然，億萬富翁階層正在確保企業以犧牲其他人利益為代價，為他們提供更多的財富」。

報告中預估，如果這種趨勢持續下去，全球可能會在10年內出現第一位身家破兆美元的富豪，可是要消除全球貧困卻需要長達229年的時間。