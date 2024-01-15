國民黨副總統候選人趙少康於選前承諾請辭中廣董事長，國家通訊傳播委員會（NCC）今（15）日證實，已收到中廣的董監事變更申請，將依法審理。
國民黨副總統候選人趙少康於1日副總統辯論會，一開場就作出3大宣示，包括正式請辭中廣董事長、董事及總經理職務，在現場立即簽署辭職書。
對此，根據《自由時報》報導，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗今（15）日表示，已收到中廣的董監事變更申請，將依「廣播電視事業負責人管理規則」審理。
國民黨副總統候選人趙少康於選前承諾請辭中廣董事長，國家通訊傳播委員會（NCC）今（15）日證實，已收到中廣的董監事變更申請，將依法審理。
國民黨副總統候選人趙少康於1日副總統辯論會，一開場就作出3大宣示，包括正式請辭中廣董事長、董事及總經理職務，在現場立即簽署辭職書。
對此，根據《自由時報》報導，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗今（15）日表示，已收到中廣的董監事變更申請，將依「廣播電視事業負責人管理規則」審理。
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