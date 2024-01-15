氣象署預估周日強烈大陸冷氣團報到，溫度顯著下降，是否轉寒流待觀測。（氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

中央氣象署指出，明（16）日持續東北季風影響，西部、東北部低溫13度，但雨區縮減，周三至周五回溫，周五下半天起北部轉雨，周日強烈大陸冷氣團報到，溫度明顯下降，預估下周一北部低溫下探11度、中部12度、南部及東部14度，可能一路冷到下周三。

氣象署下午發布陸上強風特報，明晨前，桃園至雲林沿海空曠地區，及澎湖、金門易有9至10級強陣風；基隆北海岸、嘉義、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

中央氣象署下午也發布大雨特報，受到東北季風影響，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區，有局部大雨發生機率。

氣象署預報員林定宜指出，目前北台灣、東半部地區仍在下雨；今晚至明天，仍持續受東北季風影響，明天雨區縮減至基隆北海岸、大台北山區及東半部地區，有局部短暫雨。明天西半部、東北部低溫13至16度、花東17至18度；北部、東半部明高溫19至23度，其他地區24至26度。

台北市一周溫度預測。（氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

氣象署預測未來溫度趨勢。（氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

林定宜表示， 周三至周五溫度回升天氣穩定，主要降雨在東半部，其他地區多雲到晴，不過周五下半天起，鋒面漸近，北台灣轉為局部短暫雨。周六下一波鋒面通過，東北季風增加，北部、東半部涼冷，屆時水氣很多，中部以北、東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜說，周日強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部明顯轉冷，下周一北部低溫11至15度、中部12至22度、南部14至24度、東部14至19度，其他地區溫度也逐漸下滑，冷空氣是否轉成寒流等級，還需要再觀察。