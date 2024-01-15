搜救隊伍採人力搬運方式，一整夜沒睡，翻山越嶺，挺過崎嶇山路，花了8小時將傷者全安全送達南鞍營地。（竹崎分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

9名登山客14日下午返程途中，其中2名登山客失足滑落40米邊坡，嘉義縣消防局、竹崎分局獲報，出動多人組成搜救小組，深夜陸續將2人救起，因2人已無法行走，搜救隊伍採人力搬運方式，一整夜沒睡，翻山越嶺，挺過崎嶇山路，花了8小時將傷者全安全送達南鞍營地，15日上午8點多目送直升機完成吊掛、將人送醫，才算任務完成。

登山客滑落40米邊坡 救援隊伍一晚沒睡將人安全送到營地

竹崎分局阿里山派出所昨14日下午2點04分，接獲119轉報山域搜救案件，稱9名登山客從白雪村返程途中，有2人不慎失足滑落40米邊坡，報案人稱目視能看到兩名同伴，但呼喚傷者都沒得到回應，請求警消救援。

警方接獲報案後，立即派遣阿里山所1名員警，會同阿里山消防分隊及奮起湖分隊8人、阿里山工作站2人、塔塔加小隊2人，組成搜救小組，於昨下午3點15分從阿里山消防分隊出發前往搜救，下午5點23分抵達事故地點。

因兩名傷者滑落的邊坡深達40米，搜救人員討論、研擬出搜救方式後，決定以繩索等器具，輔助人力拖曳等方式正切，於8點11分將女傷者吳女從邊坡底下救起，所幸吳女意識清楚，自述胸部疼痛，但無明顯外傷，隨後又在10點將男傷者張男救起，張男同樣意識清楚，表示右髖骨及右大腿疼痛已無法行走。

搜救隊伍深夜10點35分從事故地點撤出，因登山客無法行走，搜救隊伍採人力搬運擔架方式，徹夜不眠、克服崎嶇山路往山下走，今清晨5點25分將兩名傷者安全送達南鞍營地暫作修整，並申請直升機吊掛，直升機於8點46分抵達南鞍營地，成功將傷者吊掛、送醫。

竹崎分局長閻百川表示，近日阿里山登山遊客眾多，惟登山遊客不熟悉登山路徑或裝備不齊全，常有受傷或迷途之事發生，呼籲勸導登山遊客，登山遊玩需有嚮導帶路，且裝備齊全，以免憾事發生。