歷任4位法務部長的法務部政務次長陳明堂，因今年5月將滿70歲，即將屆齡退休，陳明堂日前請辭，蔡英文總統15日令准陳明堂辭職，16日生效，陳明堂將轉任最高檢察署主任檢察官。

陳明堂2013年3月11日就任法務部政務次長，2013年9月11日至9月30日還曾短暫代理法務部長，他歷經曾勇夫、羅瑩雪、邱太三、蔡清祥4任法務部長，也是國內首位擔任部分政務次長超過10年的第一人，創下紀錄。

陳明堂是東吳大學法律系畢業、文化大學法律研究所碩士、海洋大學海洋法律研究所博士，司法官訓練所第19期結業，曾任台北、宜蘭地檢署檢察官及主任檢察官、台灣高等檢察署主任檢察官、法務部參事、主任秘書、常務次長等。

陳明堂今年5月初將滿70歲，依法須屆齡退休，因他是政務官，想回任檢察體系後退休，因此日前提出辭呈；蔡英文總統今令准陳明堂辭職，自明日生效，陳將轉任最高檢察署主任檢察官。