新當選的正副總統14日晚間出席全美台灣同鄉會餐會，賴清德對民進黨這次國會大選沒有過半表示尊重，但自己能夠打破三項總統大選的魔咒，還是相當自豪。但賴清德說自己是「第一個非法政的人來當選總統」，媒體人黃揚明吐嘈「金孫當選後得意忘形了」，把故總統李登輝放哪？

根據《TVBS新聞網》報導，副總統、民進黨總統當選人賴清德14日在餐會致詞表示：「通常以往的政黨都是當選兩屆，就要政黨輪替了，另外第二個魔咒就是，副總統還沒有當選過總統，第三個就是，第一個非法政的，非法政的人來當選總統！」台下一陣歡呼。賴清德強調，「人民已經決定，希望選出有能力的政府，但是希望國會未來的監督更加有效率，這是人民的決定，我們必須要接受，也必須要尊重！」

「金孫真是當選後得意忘形了！」黃揚明今(15日)在臉書發文指出，中華民國第一位民選總統李登輝，學歷是台灣大學農業經濟學系、美國愛荷華州立大學農經碩士及康乃爾大學農經博士。「他才是第一位『非法政人』當選總統！」

網友表示「怎不說是第一個違建不用拆就能選上總統的候選人」、「會不會是第一個只當4年的總統呢？讓我們繼續看下去⋯」、「他本來就是很容易往自己臉上貼金」、「他只是撿到便宜上位的總統」、「他這種性格，有時自戀有時自卑，一天到晚看起來跩跩的，而且還很倔強執拗。這種人很難搞，而且人和會搞不好」、「李登輝也當過副總統啊（黃：民選的賴是第一個）」、「今天外資賣超90多億他應該很高興唄？」