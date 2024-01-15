一群改裝車友昨凌晨在花蓮鳳林鎮偏遠路段競速測試性能，其中1輛車途中卻疑因超速失控，撞上路旁6台車，造成5人受傷。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

一群改裝車友昨凌晨在花蓮鳳林鎮偏遠路段競速測試性能，其中1輛車途中卻疑因超速失控，撞上路旁6台車，造成5人受傷，未受波及的車友因擔心遭罰趕緊離開現場。經警方調閱附近路口監視器及過濾車牌，請駕駛到案說明，除可依《道路交通管理處罰條例》祭出最高9萬元罰鍰、吊銷駕照，另依涉犯《公共危險罪》移送法辦。

新竹車友群昨凌晨與花蓮車友群相約在鳳林鎮中和路測試改裝後的車子性能，現場共聚集30多台車，正當部分車輛由西往東朝箭瑛大橋方向行駛時，其中一名24歲方姓男子疑因超車不慎失控，先是撞擊同向停在路邊的5台車，接著再衝往對向1台，共釀7車受損。

且因撞擊力道大，不僅方男多處擦傷及腦震盪，同車乘客也因此腰部挫傷，另外遭撞的3名男子分別出現手部骨折、身體跟腳部多處擦挫傷等狀況；警方到場時，現場只留下遭撞的車輛，其他未受波及者疑因擔心遭罰，早已相繼離開。

警方表示，針對這次車聚除處理車禍事故，另調閱監視器過濾車牌，請駕駛到案說明，由於車友道路競速涉犯《道路交通管理處罰條例》，可開罰3萬元至9萬元罰鍰及吊銷駕照，另依《刑法》公共危險罪嫌移送法辦，嚴懲不法。

當地居民表示，該路段去年也有零星車友前往競速，噪音吵到大家都受不了，未來希望警方能加裝監視器，遏止歪風；警方回應表示，中和路將列入強力執法重點路段，不定時巡邏稽查，另藉車牌辨識系統及移動式測速照相防治，若發生違法駕車行徑，立即通報線上警力，區域聯防。