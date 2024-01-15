許多人無聊時可能會前往電子遊戲場玩遊戲。一位網友近日前往知名電子遊樂場湯姆熊時發現，整間店內的遊戲機台都是簡體字，貼文曝光後引發熱議。許多人認為，雖然進口大陸遊戲機台導致都是簡體字，但遊戲場如果沒做刷機（更換軟體為繁體字），至少該把外包裝改成繁體字，少做這一步驟顯示業者很懶惰。

原PO在PTT發文表示，過去他曾聽說湯姆熊現在出現很多簡體字的機台，不過一直沒當真，直到近日他帶姪子到湯姆熊玩，「才發現真的都是簡體字」，同時附上遊戲場內各個使用簡體字的遊戲機台照片。

對此，許多網友紛紛回應，「10年前就一堆了，鈊象不做大型機台，後繼無人」、「音Game大部分都是日本機」、「不只湯姆熊，你去各大百貨任何機台，大概9成都是簡體字」、「台灣現在就不發電玩營業證了，市場一直萎縮沒人要投入」；另外也有人認為，業者至少該把貼紙改為繁體字，「以前抄還會改，現在連改都懶的改了」、「以前還會刷機，現在都懶了，連框體印刷也直用了」、「連貼貼紙都不願意，現代人有夠懶」。

不過也有人認為，過去進口美國、日本的遊戲機台也都有同樣狀況，使用的是英文、日文，因此遊戲機台使用簡體字不用大驚小怪，「有需要看到簡體就高潮？ 寫英文、日文你會在意？」、「小時候玩SNK大型機台還不都日文」、「大陸機台啊，買日本機台都日本字不是一樣道理」。