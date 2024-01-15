民進黨前黨主席施明德罹患肝癌，於今（15）日病逝，享壽83歲，引起政界一片悼念及緬懷，台北101大樓今晚也特別點燈「哲人日已遠，典型在夙昔」等語，敬悼施明德一生奉獻台灣。
台北101大樓表示，今晚18時30分至22時00分，台北101點燈打字表達對施明德先生的悼念及對其一生奉獻台灣的精神致敬，點燈文字包括「敬悼施明德先生」、「哲人日已遠」、「典型在夙昔」、「感謝您」、「一生奉獻台灣」。
民進黨前黨主席施明德罹患肝癌，於今（15）日病逝，享壽83歲，引起政界一片悼念及緬懷，台北101大樓今晚也特別點燈「哲人日已遠，典型在夙昔」等語，敬悼施明德一生奉獻台灣。
台北101大樓表示，今晚18時30分至22時00分，台北101點燈打字表達對施明德先生的悼念及對其一生奉獻台灣的精神致敬，點燈文字包括「敬悼施明德先生」、「哲人日已遠」、「典型在夙昔」、「感謝您」、「一生奉獻台灣」。
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