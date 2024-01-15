以色列與哈瑪斯的戰場已超過100天，仍有大量的人質下落不明，歐洲各地紛紛出現猶太人上街遊行，希望各界能重視遭困的那些人質們，設法救他們回家。

以色列時報報導，倫敦數千名活動人士在攝政公園(Regent's Park)舉行單車遊行，高呼「帶他們回家」；巴黎、柏林也舉行了類似的活動，呼籲哈瑪斯趕緊釋放人質。

數千人將倫敦市中心的著名地標-特拉法加廣場(Trafalgar Square)，變成以色列國旗和黃色氣球的海洋，象徵著仍被扣押的136 名人質，他們絕大多數是在10 月7 日恐怖襲擊後，被綁架到加薩地區。

一些支持者舉著標語牌，上面寫著「與以色列同在一起」和「現在不再沉默」，而台上的演講者，帶領人群高呼「帶他們回家」。

由於慎防不同立場者前來鬧場，這次活動的特點是大量警察駐守，還有嚴密的安保措施，所有參加者在進入活動範圍前，都要接受行李檢查和搜身。

來自倫敦北部的退休人員高德堡(Arthur Goldberg)告訴媒體：「我來這裡是為了支持以色列，支持我們的社區和人民。」

56歲的高德堡說：「我一直對普通的加薩平民表示同情，他們現在經歷的真的是一場噩夢。然而，仍有 150 名無辜人質被拘留。」

哈瑪斯控制的加薩衛生部表示，已有超過23,000 人在戰鬥中喪生，不過這些數字無法得到獨立核實。不過以色列國防軍所回報的傷亡也很多，他們稱在10 月 7 日以後，在以色列境內擊斃了1,000 名恐怖分子，在隨後進入加薩後，殺死了 9,000 多名哈瑪斯份子。

不過，有些地方的遊行，也演變成反對以色列政府的立場。星期日，數百人在柏林街頭遊行，揮舞著以色列國旗，要求「立即」釋放人質。但是有些人著標語牌，批評以色列政府「背叛人質」，並呼籲「以色列請立即停火。」