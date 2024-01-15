女星嚴立婷在綜藝節目中直率敢言的豪爽風格深受觀眾喜愛，也經常在社群分享生活與網友互動。日前上節目時公開爆料爆料曾被資深女星飆罵，網瘋猜是狄鶯，對此狄鶯也不爽反擊。

嚴立婷日前上《小姐不熙娣》透露自己算是很愛開玩笑的人，講話比較直，有一次節目單元討論多位當紅韓星，一位資深女星說她的先生很帥，和某位韓星很像，當時嚴立婷為了做節目效果脫口「哪裡像啊」，沒想到一講完，那位女星立刻擺出臭臉，錄完節目後把麥克風摔在椅子上嗆：「妳以為妳是誰啊！年輕人在那邊講話口無遮攔」，後來嚴立婷透過一些關係要到資深女星的電話，想打過去道歉，打了三天對方才接電話。最後嚴立婷在小S耳邊說出資深女星的名字，小S也擺出一副早有耳聞的表情直呼：「很合理」。

許多網友發揮偵探精神，根據孫鵬曾被誇像韓星池晟，因此將風向轉向資深女星狄鶯。據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯表示：「我還沒失憶，不認識她（嚴立婷），也沒甩麥克風罵她，更不曾接過什麼道歉電話」，希望嚴立婷給交代，狄鶯直言：「這20幾年來一直被抹黑脾氣很壞，我到底欺負過誰？」，嚴立婷只在小S身旁耳語，為何網友會把槍口指向狄鶯，被罵得莫名其妙。

對此，嚴立婷澄清所說的資深女星：「真的不是狄鶯姊！」，經紀人也回應《中時新聞網》記者，網友亂猜覺得對狄鶯姐很不好意思，希望大家不要繼續揣測：「純粹是網友亂猜，就不是狄鶯姊，立婷也說不是狄鶯姊，只是講個人經驗」。