2024總統大選由民進黨賴蕭配當選。民眾黨柯盈配得票輸給國民黨侯康配7％，白營選前排斥在野整合導致雙輸，選後遭到不少批評，柯競辦總幹事黃珊珊甚至被點名罵「歷史罪人」。黃珊珊面對質疑竟回嗆「還要跟我們做國會的合作嗎？」針對民眾黨是否支持國民黨立委不分區第一名韓國瑜當立法院長？粉專「歷史哥澄清唬」挖出民眾黨副秘書長許甫選前曾掛保證「一定支持韓國瑜當立法院長」，喊話黃珊珊誠信最重要。

民眾黨副秘書長許甫上(12)月2日曾在《大新聞大爆卦》節目指出，柯文哲1日在立法院旁的廟口開講提到，如果民進黨在立法院過半，柯建銘會不會就成為立法院長呢，「大家一聽到柯建銘都嚇壞了！」「有人說：你（柯）之前不是也說柯建銘還不錯？柯文哲就說，八年前他還不知道民進黨這麼壞！」許甫強調，經歷了這八年，柯文哲看到了喬王、利益分配等等醜陋面目，所以真的希望國會可以三黨不過半。

許甫當時強調：「說真的，民眾黨如果跟國民黨在三黨不過半的情況之下，如果國民黨提出來韓國瑜是立法院長，我相信我們這邊應該不會有什麼問題，一定會支持的！」他表示，不會出現綠白配、民眾黨支持柯建銘當立法院長這種情形。

「誠信！黃珊珊自己面對媒體表示，誠信是教育下一代最重要的價值。」澄清唬粉專的福編今(15日)在粉專發文提到，自己認識黃珊珊17年了。從李敖口中最可愛最忠誠的小妹妹，台北市議會耀眼的新秀，宋楚瑜最忠心的律師與戰將，直到成為台北市副市長，接著成為掌握民眾黨大權的總幹事。他直呼，「黃珊珊委員官大了，也希望您當年始終強調的誠信不變。民眾黨選前掛保證支持韓國瑜出任國會龍頭。請展現誠信！」

根據《愛傳媒》2022年8月13日所刊出的【黃珊珊專欄】《誠信，是教育下一代最重要的價值》一文，時任台北市副市長黃珊珊在文中質疑民進黨學倫爭議，她強調：「『誠信』是非常重要的社會與法律、道德價值，在台灣與歐美，價值應該都是一樣重要的。所以，對於陳時中先生表達『相信同志』的說法，我感到震驚！」