《天邊一朵雲》可見到影帝李康生（前）跟影后楊貴媚多年前的模樣。（汯呄霖電影提供）

第74屆柏林影展「經典」單元於15日公佈入選名單，蔡明亮執導的電影《天邊一朵雲》4K修復版，將於柏林影展世界首映；同時蔡明亮也將攜第10部行者系列作《無所住》出席柏林影展特別放映單元，演員李康生和亞儂弘尚希會一同登台，可謂雙喜臨門。

蔡明亮2005年的經典作品《天邊一朵雲》，因其聳動的題材（AV產業），與充滿魔幻、情色及荒誕歌舞的強烈影像風格，一舉入選柏林影展主競賽，不僅話題十足，更勇奪最佳藝術貢獻銀熊獎等3項大獎。《天邊一朵雲》當年在台上映創下破千萬佳績，也是蔡明亮生涯至今在台票房最佳作品。睽違19年以嶄新面貌重現，4K修復版由國家電影及視聽文化中心進行，並獲高雄電影館支持，新版主視覺海報也配合此次柏林影展入選消息釋出。

蔡明亮表示：「《天邊一朶雲》2005年在柏林影展一口氣抱回了最佳藝術貢獻銀熊獎、國際影評人費比西獎和影展創辦人獎3個大獎，也在當年的南特影展贏得最佳導演和最佳男主角；回到台灣，因影片在高雄取景，更破天荒獲得高雄市政府的千萬獎金，也因內容涉及露骨的情色畫面，當時的新聞局電檢處找來15位社會人士進行投票，以一刀未剪通過審議。這部片是我創作生涯最賣座的電影，A片的內容混搭荒誕的歌舞，一上片就引爆爭議，天天上新聞。」

蔡明亮還說：「《天邊一朵雲》也是我用力最猛的作品，李安看完電影劈頭問我，為何如此憤怒？我苦笑，這片差點拍不成，拍這片之前，我遭逢人生最低潮，我被騙了，騙我的人是我電影公司的合夥人之一，我因為信任他，公司存摺跟大小章全由他保管，沒想有一天他竟掏空了公司，扔下一屁股債務跑掉。我最信任的人幾乎把我推落谷底，我受傷很深，充滿怨恨，更是一蹶不振，什麽電影都不想拍了。所幸小康一直陪在我身邊，湘琪也在一旁安慰打氣，鼓勵我拍戲，我忍氣吞聲，最後把怨氣全拍進了電影裡。」

蔡明亮甫於年初結束全台為期10周的《日子》院線映演，於北師美術館「蔡明亮的日子」展覽也同步劃下精彩句點，此刻他正在瑞士日內瓦著名的藝術中心Le Commun進行「行者」展覽的佈置，預定18號起進行為期3周的展出，並搭配一系列由黑電影影展策劃的專題映演及講座活動。