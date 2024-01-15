香港電影評論學會大獎創辦於1995年，由香港電影評論學會舉辦，會員多為香港影人，最佳男演員2024的入圍者有吳慷仁、梁朝偉、林家棟、大鵬等等，最終由吳慷仁脫穎而出，獲得影帝殊榮。

根據香港電影評論學會大獎給出的理由，吳慷仁此次憑藉導演祝紫嫣的《但願人長久》入圍，影人們認為吳慷仁從語言到身形都將一個勞動階級的漂泊男性塑造得活靈活現，因吸毒和長女爆發衝突，到晚年渴望和女兒修復關係，演得絲絲入扣，是全片的靈魂。男演員獎競爭激烈，每位演員都各有支持者，經過五次投票表決，每次淘汰得票最低者，才由吳慷仁勝出。

吳慷仁前陣子才憑藉《富都青年》奪得金馬影帝的寶座，他2016年憑《一把青》登上視帝，這些年不斷深耕演技，成為雙金影帝，這次在香港的擊敗擁有3項金馬影帝和坎城影展最佳男主角的梁朝偉，令許多人大跌眼鏡；這次梁朝偉憑藉《金手指》入圍，戲中與劉德華一同飆戲，還原八十年代的轟動商業犯罪，也獲得影人推薦。

最佳女演員同樣競爭激烈，《白日之下》的余香凝、梁雍婷和《填詞L》的鍾雪瑩票數很接近，經過四輪投票，最後由30歲的余香凝勝出，獲得影后寶座。最佳電影是鄭保瑞執導的《命案》，最佳導演則是《第八個嫌疑人》的李子俊。

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