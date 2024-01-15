南投縣政府15日晚間前往鹿谷鄉召開公聽會，跟村民與家長說明鹿谷國小和雅分校8月廢校後因應措施。南投縣政府提供

南投縣副縣長王瑞德(左二)與教育處長王淑玲(左一)15日晚間親自跟家長與鄉親說明鹿谷國小和雅分校8月停辦原因與因應之道。南投縣政府提供

南投縣鹿谷國小和雅分校全校僅剩5名學生、6名教職員，考量學生均衡發展及學習，南投縣政府教育處決定，今年8月1日起停辦，和雅分校併回鹿谷國小，該處並在15日晚間於和雅社區活動中心召開公聽會，跟家長、地方說明。

鹿谷鄉和雅國小民國106年8月起改制為鹿谷國民小學和雅分校，隨著山區偏鄉人口持續流失，目前和雅分校只有5名學生及6名教職員，學生過少使得班級內或班際間教學、活動難以開展，影響學生各方面均衡發展。

教育處晚間在鹿谷鄉和雅社區活動中心舉行分校停辦公聽會，教育處表示，經長期評估，邀教育領域專家學者、教職員、家長、地方代表召開專案評估會議討論，為顧及學生更完整的受教權，決議自113年8月1日起停辦和雅分校，原校學生併回鹿谷國小就學；停辦分校經相關程序後，將報教育部國民及學前教育署備查

教育處說，目前和雅分校僅小一1人、小二1人、小四2人、小六1人，教職員部分有1名分校主任與5名代理教師，召開公聽會前，已先與學生家長、地方人士溝通取得支持，多數家長認同學生人數過少不利學習；分校併回鹿谷國小後，本年度縣內國小教師包括鹿谷國小有出缺辦理介聘作業時，該校老師可優先選擇，一定會保障其工作權；但代理教師約滿不續聘。

教育處表示，分校停辦後，對原校學生將擬定相關輔導、配套措施，協助學生適應新學校，並補助相關費用如交通費、交通保險費；教職員工工作權益方面，將協助教師優先跨鄉鎮市介聘至其他學校，編制內職員由縣府統籌調任其他單位，另依《勞動基準法》進用的員工，將依規定給付資遣費或退休金等。

晚間座談會有超過50名家長與村民出席，副縣長王瑞德與教育處長王淑玲親自主持並說明，村民對於廢校併入鹿谷國小作法有共識，但對學生上學交通問題、建置和雅國小校史等議題相當關切，也提出校地活化的想法與期待，現場交換意見熱絡。