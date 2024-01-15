國民黨主席朱立倫今與美國高階代表團前白宮國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）、前美國副國務卿史坦伯格（James Steinberg）、以及美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）和處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）會面，雙方針對2024年總統和立委大選後局勢進行會談。

朱立倫表示，感謝美國朋友關心台灣民主和台海局勢，國民黨作為國會最大黨，會扮演最重要的強力監督力量，堅定捍衛中華民國，守護台灣民主，增進台美關係，維護區域和平。