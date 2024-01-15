國際政治觀察家、共和黨前亞太區主席方恩格律師。 （資料照片）

台灣2024年總統大選落幕，由民進黨賴清德當選。當天台灣新聞媒體大篇幅引用外國媒體報導，包括BBC、CNN、NHK、半島電視台以及韓聯社等均有台灣大選相關報導。對此，旅居台灣的國際政治觀察家方恩格律師好奇問道，為什麼要在乎外媒？此問題意外引發網友論戰。

台灣2024年總統大選13日舉行，並於晚間揭曉投票結果，由賴清德、蕭美琴當選正副總統。

當天台灣媒體也大幅引述全球各國媒體對於台灣大選的報導，包括BBC》、《半島電視台》、《路透》、《CNN》、《天空新聞》（Sky News）、《韓聯社》和《日本放送協會》（NHK）等，有些闢專頁介紹，有些在首頁報導台灣大選。

旅居台灣的國際政治觀察家、共和黨前亞太區主席方恩格律師則好奇問道，「為什麼要在乎外媒？」

此問題意外引起網友熱心回應，有回答「因為要戰爭了」，方恩格回應：「可能性很大！」

另外，多數網友認為，「因為不夠自信」，例如發燒影片一般都是外國人很喜歡台灣美食小吃，或是只要覺得台灣被外國人認識，政府就是好棒棒！

又如，台灣人很喜歡問外國人「為什麼想要來台灣？」「喜歡嗎？」「好吃嗎？」渴望被他人關注及肯定。不過，方恩格回應說他的答案是「我不喜歡」、「我不吃那個」、「意外來台灣」！

最後，也有民眾認為，台灣就真的很在乎外國人的看法，很難改變！