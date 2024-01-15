學期進入尾聲，新北市淡水區鄧公國小15日特別安排淨灘活動，由6年級80位師生一起到八里北堤沙灘清理沙灘上的垃圾，也藉由身體力行，讓學生實踐SDGs保育海洋生態的目標，校長顏顯權表示，未來也會持續辦理淨灘活動，讓環保的觀念一代延續一代。

校方在學期末安排這次的淨灘活動，並參觀八里焚化廠，希望藉由一場環境保護小旅行，豐富學生的學習，同時讓愛地球的信念可以深植孩子心中，校方也與企業雷科斯公司合作，替學生上一堂認識海洋垃圾的課程，藉由去年9月在八里沙灘擱淺的小抹香鯨新聞，讓學生明白淨灘可以降低海洋生物受傷害的機率、減少海洋汙染並保護海中的生態。

校長顏顯權表示，淡水河畔及北海岸都是鄧公國小師生經常辦理戶外學習的場域，曾經去過淡水白沙灣、沙崙海岸進行淨灘。學校持續辦理淨灘活動，期盼能增加孩子們對於海洋保護的同理心，在鄰近河海親水之餘更能把環保的觀念一代延續一代，激發更多對於愛護海洋的行動力維持海洋環境之永續發展。

另外，顏顯權也感謝八方雲集支持孩子行動學習，淨灘環保愛地球；雷科斯也積極策劃公益、淨灘等活動，期望能對社會、環境的永續發展有所貢獻。