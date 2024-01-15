2024總統大選落幕，民進黨賴蕭配當選正副總統，民眾黨主席柯文哲曾喊「潮水退了就知道誰沒穿褲子」，選後白營過分樂觀的內參民調反被罵爆。精神科醫師沈政男指出，柯幕僚黃珊珊還在說當初藍白合讓6％很奇怪，顯然她沒辦法解讀民調差距的誤差問題。兩人差距的誤差本來就應該是正負6％，這是柯當初的承諾，只是柯也沒有搞清楚差別。他強調，媒體民調在這次選舉大致準確，以後不必再爭論民調準不準，就是準！

「民調問題。」沈政男今(15日)在臉書發文表示，到現在黃珊珊還在說當初藍白合讓6％很奇怪，顯然她沒辦法解讀民調差距的誤差問題。單一候選人的抽樣誤差是正負3％，兩個候選人在同一張選票的差距誤差，因為一上、另一就下，所以變成了正負6％；如果不在同一張選票，就要考慮兩人支持度的相關性，而如果把相關性訂為零，那麼差距的誤差也是正負6％，當然兩人的支持度應有相關，但也沒辦法排除相關性是零。

總之，兩人差距的誤差本來就應該是正負6％，這是柯文哲當初的承諾，只是他也沒有搞清楚差距的誤差跟單人抽樣誤差的差別。

「媒體的封關民調，誰最準？」沈政男提到，有人說是《菱傳媒》，但他們做得不夠多，如果選前多做幾次，就可能出現更大的誤差。值得一提的是，他們的抽樣方法是市話加網路調查，可見網路調查做為民調抽樣，是一個值得探究的新方法。《ETtoday民調》也使用網路抽樣，而他們這次也大致準確。《TVBS》也很準，只是他們的選前一天民調似乎就沒那麼準了（未公布）。《聯合報》也準，但問題是更早那次就不準了。