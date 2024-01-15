2024總統大選「賴蕭配」勝選，國民黨2024競選發言人凌濤日前痛批，民眾黨不分區立委候選人黃珊珊的「民眾黨假民調」成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首。對此，前立委沈富雄15日就表示「不見得」，更直言，「我跟你講，白營這裡面，票去給賴清德的，遠遠多於侯友宜」，引發討論。

沈富雄15日在廣播節目《POP大國民》中認為，假定今天要藍白合，今天就贏了，還贏兩百多萬，「不見得，我跟你講，白營這裡面，票去給賴清德的，遠遠多於侯友宜」。沈富雄更斷言，「如果真的有二輪投票，還是賴清德贏，現在國民黨裡面有一些人認為柯文哲的出現，傷藍的遠多於傷綠的，你亂講，柯文哲不出現的話，賴清德過半的可能性非常大」。

沈富雄最後也直言，「所以柯文哲就傷了賴清德的結果，使賴清德在地方選選的氣勢下去了，國民黨一些候選人險勝的原因，跟柯文哲的出現有關，柯文哲的出現傷綠遠多於傷藍，你們一相情願的藍白合是錯的，說要棄保也是錯的」。