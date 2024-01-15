喝酒不開車，開車不喝酒，這是大家都知道的，還有一種是開了車，喝完酒就會找代駕幫忙將車輛開回家，代駕這個行業在台灣這幾年突然興起，但在大陸已經發展有段時間了，本月11日在大陸深圳發生一起代駕殺人事件，一對夫妻出門聚餐喝了酒，找代駕幫忙開車，在路途中老公與代駕發生口角，沒想到代駕居然拿出小刀當街行兇，這實在太恐怖了！

根據大陸媒體《大皖新聞》報導，這對開著BMW的夫妻，當天去參加聚餐，因為喝了酒無法開車，就撥打代駕平台客服，找代駕來幫忙開車，沒想到在回家的路途中，代駕抱怨說整路紅綠燈太多，而男子就回說路是自己選的，沒想到就因為這樣，兩人起了口角，而代駕就將車停路旁，拿出小刀當場捅了男子10多刀，男子當場倒地不起，而男子的老婆全程目睹行兇過程，代駕一度想劫車逃逸，但因車子發不動，才徒步倉皇的逃離現場，留下驚恐妻子打電話報警。

警方到場時，遭捅刀的男子已經明顯死亡，而行兇的代駕已經逃離現場，警方立即鎖定身分，連夜緝捕兇手，最終抓到這名年約40歲殺人的代駕，妻子指控事發後，這個代駕平台完全沒有道歉，只回覆一切都交給警方處理，讓妻子相當無法諒解，平台應該要給社會一個交代才對，而警方面對採訪，也說一切還在調查中。

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