知名魔術師劉謙曾5度登上春晚舞台，帶給觀眾強大的魔術震撼，卻因為「找力宏」事件，整整7年被春晚「軟封殺」。

劉謙名聲享譽國際，曾被美國權威專業魔術雜誌稱是「當代最知名的魔術師」，更曾在2012年獲得世界魔術最高獎項，美國好萊塢魔術藝術學院「年度魔術師獎」。從台灣紅到大陸，自2009年首度登上春晚舞台，表演獲得許多讚聲，隨後幾年都持續有在春晚表演。

沒想到，2013年他和李雲迪搭檔表演魔術，但因為他當眾一句玩笑話，「找力宏？我還沒找董卿呢」，引起軒然大波。據悉，當時李雲迪和王力宏之間的關係備受外界關注，劉謙的幽默被認為是惡意抹黑，央視更發聲明切割澄清「並未設計這樣的台詞和橋段」，純屬他個人行為。

直到2019年，劉謙重返春晚舞台，表演橋段《魔壺》，在當晚結束後，網路卻出現一段「真相影片」，疑似助手在鏡頭死角，偷掉包他手中的茶壺，才順利完成表演，因此演出受到大批網友嘲諷，即使劉謙發誓，絕對沒有串通過，因牽扯魔術行業秘密：「詳細情形我無法解釋太多」、「大家可以批評我的人格，但是請不要質疑我的業務能力」，仍無法平息風波，劉謙逐漸淡出螢光幕前。

15日，微博流出的影片中，可見劉謙身穿黑色套裝，現身2024央視春晚首次聯合彩排。引發大批網友期待留言：「下面是見證奇蹟的時刻」、「就等他了，其他魔術師還差點意思」、「終於回歸了，往年魔術是什麼垃圾」、「這個男人終於要回來了嗎」、「好久不見劉謙老師，不知道老搭檔董卿會不會驚喜客串」。