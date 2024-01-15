2024大選立法院席次洗牌，形成「三黨不過半」局面，民眾黨扮演關鍵少數。對於新一屆國會龍頭人選，藍營有意推出不分區當選人韓國瑜，綠營人選則是現任立法院長游錫堃。對此，資深媒體人黃暐瀚15日就在臉書上表示，「簡單的說，只要民眾黨不挺游錫堃，最後就是韓國瑜當立法院長。所以我說，是『關鍵少數』吧？」引發討論。

黃暐瀚15日在臉書上PO出一篇「立法院長，會是誰？」的文章表示，「根據立法委員互選院長副院長辦法第四條：1、院長、副院長之選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。2、第一次投票如無人得前項所規定之過半數票數時，就得票較多之首二名重行投票，以得票比較多數者為當選。如第一次投票得票首二人以上同票數時，一併列入第二次之選舉票」。

黃暐瀚認為，「以目前國民黨52席，民進黨51席，民眾黨8席，無黨2席的立院生態來看：1、民眾黨投藍或投綠，將由韓國瑜（62票）或游錫堃（59票）當立法院長。2、民眾黨不投藍也不投綠，那麼第一輪投票，將由韓國瑜54票，游錫堃51票作收，進入第二輪，最後由韓國瑜當選立法院長」。

黃暐瀚最後也坦言，「簡單的說，只要民眾黨不挺游錫堃，最後就是韓國瑜當立法院長。所以我說，是『關鍵少數』吧？」