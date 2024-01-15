2024總統大選結果出爐，民眾黨總統候選人柯文哲向支持者喊話，不會因挫折而放棄，一定會繼續努力，要支持者4年後還是自信地把票投給柯文哲、民眾黨，總有一天會贏得勝利。對此，前立委沈富雄15日就表示，「我認為柯文哲4年後不會比這一次的起跑點差，所以他還是會選，民進黨在緊張了，國民黨還在睡是不是？你們要想想看，如果柯文哲四年後回來，是傷到綠的還是傷到藍的？」引發討論。

沈富雄15日在廣播節目《POP大國民》中認為，「我認為柯文哲4年後不會比這一次的起跑點差，所以他還是會選」，沈富雄更接著說，「現在國民黨跟民進黨，民進黨在緊張了，國民黨還在睡是不是？你們要想想看，如果柯文哲四年後回來，是傷到綠的還是傷到藍的？就沒有藍白合了，也沒有棄保，錯誤不能犯第二次」。

沈富雄最後也強調，「柯文哲一定會回來選，柯文哲雖然傷綠的滿深的，但綠原來的基本盤比藍的多，所以傷他他還是會當選，但藍的禁不起你的傷」。