2024總統、立委選舉落幕，賴蕭配當選正副總統，延續綠色執政；藍營立委雖未單獨過半，仍成國會最大勢力。民進黨總統當選人賴清德選前曾點名藍營5大政治家族新店羅家、台中顏家、彰化謝家、雲林張家、花蓮傅家，呼籲國人全力阻擋國民黨班師回朝，但結果5大勢力全數當選。網友直呼「最大黑金就新潮流啊」、「另一邊更讓人火大」、「民進黨這八年養的黑金更龐大」、「選民發現這些家族服務做得比其他人好」。

賴清德本月1日在中部參拜宮廟跑選舉行程時，曾提到，若國民黨回來「黑金也會回來」，並點名台中顏家、彰化謝家、雲林張家等，國民黨黑金體制、親中絕對不能回來，彰化是民主聖地，呼籲鄉親一定要團結守護台灣，2024這場大選關心到台灣的未來，是民主的陣營還是極權的陣營，這張選票是要決定國家的方向，呼籲鹿港鄉親一起催票、顧票，為了台灣一定不能輸。後來侯友宜曾回應，指他問民進黨執政時的十大弊案，民進黨不回應，卻說他背後站的都是黑金，國人給了民進黨8年，為何不將民進黨所指的這些人抓去關？

「賴清德選前多次在造勢場合、電視政見或辯論會上，點名新店羅家、台中顏家、彰化謝家、雲林張家、花蓮傅家是黑金。」媒體人黃揚明15日在臉書發文強調，選舉結果，羅明才、顏寬恒、謝衣鳳、傅崐萁都高票當選；而雲林張家的張嘉郡當選不分區之外，張家主要選區的丁學忠也擊敗了現任蘇治芬。他直呼：「五大家族全面勝利。溫馨！」

網友表示「新潮流的黑，哪個家族能比」、「表示另一邊的更讓人火大而已」、「這也是選後死忠仔崩潰的點，笑死...每天看到他們摸不著自認為優秀的選將為何落選而崩潰，就是賞心悅目」、「這些政治家族若沒長期經營地方、服務鄉里，誰要理他？」、「最大黑金就新潮流啊！」

還有人說「因為民進黨這八年養的黑金更龐大」、「帶頭違法的都當部長、總統，這也沒什麼稀奇了」、「然後自己的桃流，中流，北流掛了一大堆」、「因為後來選民發現這些家族的服務做得比其他人好，這次不會再回頭很正常」、「民進黨的貪婪到未來也不會改變」。